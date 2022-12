Niño de 5 años es la nueva víctima de la pólvora en el Valle del Cauca

A cuatro aumentó el número de quemados con pólvora en el Valle del Cauca. El último caso se presentó en el municipio de Ansermanuevo, cuando un menor de 5 años de edad sufrió lesiones en su cara y en su mano izquierda por la manipulación de juegos pirotécnicos.

De acuerdo al reporte, se encuentra en un centro asistencial. “Los niños no deben manipular pólvora, no queremos más quemados. El balance que tenemos hasta ahora de quemados es de tres adultos, dos hombres y una mujer, y un niño menor de 5 años en el municipio de Ansermanuevo. Todos lesionados con quemaduras de nivel 1 y 2, lo que corresponde al menor, presenta quemaduras múltiples con un artefacto no identificado y su salud es estable″, explicó la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, quien reiteró que estos artefactos lo deben de manejar expertos.

Cabe mencionar que la primera víctima lesionada con pólvora se presentó el 1 de diciembre y se trató de un hombre de 43 años en el municipio de Tuluá, Valle, a quien le estalló un artefacto explosivo en su mano izquierda y tiene lesión en dos de sus dedos.

“Le estalló un artefacto explosivo en su mano y tiene lesiones en dos de sus dedos. Este caso se presentó en la alborada navideña, donde hubo una gran quema de pólvora en todo el departamento”, agregó la funcionaria.

En Cali, la Policía Metropolitana lanzó la 'Patrulla antipólvora', para prevenir que los niños, niñas y adolescentes utilicen estos elementos y eviten que las celebraciones de esta época del año se conviertan en hechos lamentables.

La patrulla está conformada por unidades del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia y realizará actividades de prevención y control en las comunas de la capital vallecaucana.

“Paralelamente se realizarán operativos en todos los establecimientos abiertos al público ubicados en el centro y en otras partes de la ciudad para incautar la pólvora que se esté comercializando. En este caso, fue activada la línea 3160186071, donde la participación de la comunidad será de especial importancia reportando puntos de fabricación, comercialización, transporte, venta y uso de pólvora y juegos pirotécnicos ilegales", indicó la teniente Adriana Corrales, de la Policía de Infancia y adolescencia.

La vigilancia intensificada de pólvora en el Valle del Cauca se extenderá hasta el 14 de enero del 2023.