"No debemos permitir la invasión de la ribera de Pance": alcalde de Cali

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, manifestó que a pesar de la cuarentena no se deben permitir las invasiones en zonas ambientales protegidas.

El anuncio lo hizo el mandatario refiriéndose al desalojo del sector La Viga del corregimiento de Pance que se viralizó a través de las redes sociales debido a que un patrullero de la Policía calificó la diligencia como injusta y se opuso a las órdenes superiores.

“No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del Covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de "gran constructor", ni de ninguna “comunidad" de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”, manifestó Ospina en su cuenta Twitter.

El desalojo de las familias en el sector de Pance es parte de un proceso de recuperación ambiental que adelanta la Alcaldía de Cali desde hace un par de años.

“Por parte del corregidor de Pance se produjo un acto administrativo tendiente a la recuperación de bienes tanto de uso público como zonas verdes y zona de protección del río Pance. De la fecha de noviembre 2018 a hoy, nuevamente fueron ocupados otros espacios con cambuches”, dijo Corina Cortés, subsecretaria encargada de acceso de servicios de Justicia.

Cabe mencionar que las personas afectadas en el desalojo en su momento e instauraron 20 acciones de tutela que fueron declaradas improcedentes.

“En el episodio del desalojo en Pance, que no conocía específicamente, debo señalar que bajo ninguna circunstancia debemos permitir la invasión de su ribera. Quienes la patrocinan, violentan el derecho de todos los caleños sobre el río. Cada evento de desalojo debe realizarse”, afirmó el Alcalde de Cali.

El mandatario condenó a quienes, según él, se aprovechan de las necesidades básicas no satisfechas, como la necesidad de vivienda, para promocionar y promover la invasión de zonas de riesgo.