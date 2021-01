"No nos dejen solos": angustiante llamado de esposa de uno de los desaparecidos en Nariño

La esposa de uno de los once desaparecidos en Tumaco (Nariño) pidió con desesperación al Gobierno del presidente Iván Duque apoyo para encontrar a su esposo y los compañeros de él, que desaparecieron hace ocho días en la región, después de que salieron de sus casas a trabajar en zona zural de este municipio.

La mujer, que prefirió no decir su nombre por protección, dijo en RCN Radio que solamente espera conocer la verdad sobre la desaparición de su esposo, dado a que hay versiones de que en la zona donde él fue a trabajar, al parecer, hubo una masacre.

“Los moradores dicen que sí hay cuerpos flotando, pero nadie se atreve a recogerlos por miedo; estamos en la incertidumbre y espera de no saber nada. Lo único que queremos y pedimos a las autoridades que no dejen de buscar (…) que no nos dejen solos que nos ayuden a encontrarlos”, dijo.