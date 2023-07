Nueva modalidad de robo: Accidente terminó siendo un fleteo en Cali

Un nuevo caso de fleteo se registró en el barrio Valle de Lili, al sur de la ciudad de Cali, dejando en evidencia una nueva modalidad de robo en la capital vallecaucana.

La víctima, denunció que minutos después de retirar una alta suma de dinero desde un banco, que se encuentra en el interior de un centro comercial, una moto le golpeó la parte trasera del carro; sin embrago, no se trataba de un accidente, sino de un fleteo.

“A la esquina del centro comercial, me aborda una persona en moto, le pega a mi vehículo; procedo a bajarme a revisar qué le había pasado a mi carro. La persona me indica que no le había pasado nada al vehículo, pero que le tenía que pagar el arreglo de la moto; al no llegar a ninguna negociación, aparta la moto y llega otro sujeto que me intimida con un arma de fuego”, relató la víctima.

De igual manera, aseguró que el delincuente lo obligó a abrir la cajuela del vehículo y le solicitó, -como si supiera los detalles-, que le entregara la maleta donde tenía el dinero.

“Me indica que abra la parte trasera del vehículo y le entregue la malera. Yo la entrego y arranco detrás de ellos. Llamo la Policía y a una cuadra y media el cuadrante reacciona y captura al hombre que me robó el dinero”, agregó la víctima.

Frente a este hecho, el teniente coronel Rodrigo Manrique, comandante Operativo (e) de la Policía Metropolitana de Cali, precisó que se logró recuperar el dinero que había sido hurtado y detener al implicado.

“Gracias a la rápida y oportuna reacción de las unidades que tenemos acá desplegadas, especialmente en el sector comercial y bancario, se logra la captura esta persona, la recuperación de la totalidad de los $28 millones y la incautación de un arma de fuego con la cual intimidaba y robaba”, aseguró el teniente.

Por último, las autoridades hacen un llamado a los caleños a que soliciten apoyo policial, cuando retiren altas sumas de dinero.