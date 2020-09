Ofrecen $50 millones por información sobre masacre en Buesaco, Nariño

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, llegó al municipio de Buesaco, al norte de Nariño, donde se registró el viernes anterior la masacre de 4 personas a orillas del rio Pompeya, en el corregimiento de Santa Fe de y en límites con el municipio del Tablón de Gómez.

También se anunció que la Policía Nacional participará de un Consejo de Seguridad en el que estará el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y en el que se analizará la situación generada por el asesinato, en circunstancias que son objeto de investigación, de estas cuatro personas de las que se ha mencionado que al parecer no son oriundas de la región.

“Con la Gobernación de Nariño y con las autoridades locales hemos creído que es importante indicarles a todos los colombianos de ofrecer hasta 50 millones de pesos, a las personas que den información para el esclarecimiento de este lamentable hecho”, explicó el General Vargas.

El alto oficial aseguró además que un equipo especial de la Policía encabezado por la Dijin, se encargará de la investigación y que aun se desconoce la identidad de los asesinados puesto que las acciones de Medicina Legal solo se pudieron iniciar en la madrugada de este lunes, por las dificultades de acceso a la zona y las condiciones en las que se encontraban los cuerpos.

De otro lado, el alcalde de Buesaco, Nilson López, agradeció la presencia de las autoridades y señaló que este tipo de hechos no son comunes en el territorio, “por eso la gente del corregimiento se encuentra sin saber que hacer, pues no se sabe si fue una retaliación entre bandas criminales, es decir, no tenemos claro ¿qué es lo que está pasando?".

Tanto el general Vargas como el alcalde de Buesaco, se mantienen en la información generada inicialmente sobre el origen de las personas, descartando que éstas sean oriundas de la región por lo que se suma un nuevo reto a la investigación: determinar las razones de su presencia en esta zona de Nariño.