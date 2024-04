Ofrecen recompensa por asesinato de concejal y funcionaria de discapacidad en Tuluá

Carlos Arturo Londoño, concejal del @soyconservador de Tuluá, ha sido asesinado esta noche en esa ciudad.



Mis condolencias más sentidas a toda su familia.



No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la @DevalPolicia para pedirle que se… pic.twitter.com/37lzU4rMPl