Autoridades desactivan de manera controlada paquete explosivo en el oeste de Cali

Un elemento explosivo fue encontrado en un canguro sobre una banca en la rivera del Río Cali, en el oeste de la ciudad, acompañado de una nota alusiva al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bloque occidental, comandante Jacobo Arenas.

De acuerdo a las autoridades, en el sitio encontraron dos elementos con cables y pancartas por lo que durante varias horas se tuvo acordonada la zona mientras era verificada la posible presencia de artefactos explosivos, según unidades antiexplosivos de la Policía y el CTI, se trataría de una barra de pentolita, la cual estaba dentro de un canguro y habría sido dejado en horas de la madrugada de este jueves 27 de julio.

“Fuimos alertados por la ciudadanía del barrio Santa Teresita sobre este elemento extraño en una banca del sector, activamos todo el protocolo para estos casos con personal de antiexplosivos y en el lugar nuestro canino no indicó que habían algo extraño se prende el inhibidor para bloquear señales y el robot del CTI procede a la verificación dando positivo para un explosivo. Inmediatamente utilizamos un cañón de irruptor para que no cause daños la detonación controlada”, señaló el general Daniel Gualdrón, comandante del Policía Metropolitana.

El material explosivo no tenía elementos para generar su activación; igualmente, las autoridades indican que fue descartado el hallazgo de un segundo elemento, en otra zona de Cali.

“El material que tenía el explosivo es utilizado para la minería ilegal y no tenía sistema de activación”, reiteró el general.

La barra de 450 gramos de pentolita fue destruida de forma controlada por las autoridades, que investigan esta situación.