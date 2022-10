¿Para dónde vamos a ‘pegar’?: familias desalojadas de terrenos privados

Continúan las manifestaciones a las afueras del Centro Administrativo Municipal, CAM, por parte de invasores que están siendo desalojados de los predios productivos “Aldovea” 1 y 2 de la Hacienda “Lisboa”, donde, se cultiva caña, en el sector Navarro, al oriente de Cali.

En diálogo con RCN Mundo, en medio de las manifestaciones, las familias le piden a la administración Distrital que los escuche debido a que, según ellos, los tratos que han recibido en medio del desalojo no corresponden al respeto de los derechos humanos, incluso, aseguran que están siendo tratados peor que un animal.

“Queremos que nos miren ¡mírenos! aquí estamos, somos pobres, no somos ladrones, ayer nos dejaron sin techo en plena tormenta, somos seres humanos. Sabemos que los terrenos son privados, pero merecemos ayuda como personas pobres que somos. También somos trabajadores, pero solo nos alcanza para comer”, indicó una de las manifestantes.

De igual manera, en medio de lágrimas otra de las personas desalojadas aseguró que el Gobierno local no ha pensado en la gente y resaltó que más de mil personas pasaron la noche en la intemperie, bajo la lluvia, en medio de los escombros sin ningún tipo de protección.

“¿Para dónde vamos a ‘pegar’?, nos están haciendo un desalojo sin pensar en nadie. No somos delincuentes. Yo trabajo honradamente, pero no es justo que nos saquen así. Ayer quedamos bajo la lluvia en medio de la nada, con niños, embarazadas, adultos mayores, al lado de los escombros de nuestras casas. No tenemos para dónde ir”, sostuvo en medio de lágrimas una de las personas desalojadas.

Población en cifras

De acuerdo con la caracterización de la población, en la zona habitan 1.524 personas, de las cuales, alrededor de 480 son víctimas del conflicto armado, además, se encuentran desplazados por la violencia y población vulnerable.

También se estableció que aproximadamente 200 personas están afiliadas a cajas de compensación, 80 han recibido subsidios de vivienda y al menos 148 cuentan con subsidios asignados a la fecha.

Orden de desalojo

Por su parte, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Fabio Cardozo, aseveró que los desalojos continuarán, toda vez que dicho proceso hace parte de una orden judicial.

“No podemos eludir la orden judicial. Muchas personas han sido instrumentalizadas por quienes quieren hacer negocios con tierras privadas”, aseguró el funcionario.

De igual manera, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que la orden que se debe cumplir y precisó que se realizará una mesa técnica, de manera constante, con la población desalojada para solucionar de forma paulatina las necesidades de la ciudadanía.

“El predio se encuentra detrás del Hospital Isaías Duarte Cancino, tiene una parte urbana y una rural, será un proceso largo, contará con la concurrencia de las diferentes autoridades pero con respeto a los derechos humanos de la población”, resaltó el Secretario.

Hipótesis de invasión

Durante varios años en la capital del Valle se han presentado invasiones de terrenos privados, sin embargo, este ha sido el desalojo más masivo que se ha realizado en la ciudad.

Según la administración Distrital y las autoridades, detrás de la invasión de tierras en Cali se encuentran bandas delincuenciales, las cuales irrumpen de manera ilegal en los terrenos, los 'lotean' y luego los venden a precios ínfimos.

Frente a esta problemática, se ha establecido que muchos predios han sido vendidos a personas de escasos recursos por un valor de 4 millones de pesos.

Por ello, se han ofrecido recompensas por información que permita dar con los responsables de este tipo de acciones delictivas, situación que, en muchos casos, ha terminado con amenazas de muerte en contra de funcionarios de la Alcaldía de Cali.

Finalmente, el subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, César Lemus, afirmó que después de la pandemia y de las manifestaciones del año 2021, se incrementaron las invasiones en el sector de Navarro, el cual, a su vez, colinda con las comunas 14, 15 y 21. Asimismo, resaltó que los puntos críticos son en las zonas de El Pondaje, Dalia, Cauquita, Aldovea y Villa Mercedes.

Entre tanto, muchos de los manifestantes indican que lo dicho por el Secretario es falso, debido a que, según ellos, la mayoría de la comunidad lleva más de dos años habitando esta zona privada del oriente de Cali.