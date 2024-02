Auxiliar de la Policía en Cali salvó a menor de edad amenazada por su pareja en estación del MIO

La auxiliar Gloria Fernanda Mora, demostró su valor al intervenir en una situación de riesgo que se presentó en una estación del sistema MIO en Cali, luego que una menor de edad le hiciera en estado de embarazo, le hiciera una señal de emergencia frente a casos de agresiones y acoso.

En diálogo con Radio Red de RCN Radio, la auxiliar notó el nerviosismo de la menor y percibió las señales de peligro que esta le enviaba discretamente la joven.

La oficial de 21 años no pasó por alto las señales de alerta y detuvo a la pareja fuera de la menor cuando salían de estación del MIO. Posteriormente, la víctima reveló que su pareja la había amenazado y agredido y que temía por su vida.

"Yo seguí la señal que ella me hizo y fue cuando me fui detrás de ella para ver las señales que ella me estaba haciendo y me di cuenta que necesitaba la ayuda realmente. Ahí es donde yo me dirijo a uno de ellos y les digo que por favor me colaboren validando el pasaje o retirándose de la estación", dijo la auxiliar Mora.

Agregó que "cuándo él vuelve a meter la plata en el bolso se le sale y es cuando ella me hace la señal de ayuda por la parte de atrás. En ese momento me acordé que mi otro compañero estaba en el otro vagón y ahí fue cuando yo fui donde él y le dije que me acompañara, lo agarró de la mano y me voy corriendo y al lado de ellos estaban unos constructores que gritan que el tipo tiró un cuchillo".

Este incidente evidenció la gran cantidad de casos de violencia de género en la región en los últimos meses y que deja 1.260 mujeres víctimas de esos hechos, según precisó el observatorio ciudadano 'Cali Cómo Vamos'.

Finalmente, las autoridades insistieron a las mujeres frente a las señales de auxilio y la importancia de buscar ayuda en situaciones de violencia doméstica.

En este caso, el agresor ya fue judicializado por violencia intrafamiliar y será trasladado un centro carcelario.