Pelea entre Alcaldía de Cali y Gobernación del Valle por recursos para la seguridad

Hay polémica en la región por la pelea desatada entre el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet y la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, respecto a los recursos para la seguridad de la capital departamental.

La discusión se inició en redes sociales cuando la mandataria manifestó que la Gobernación no tenía competencia en la seguridad de Cali al ser la ciudad distrito especial. Indicó que su aporte ha sido en apoyos administrativos y logísticos para la Policía Metropolitana con recursos de la tasa de seguridad.

Le puede interesar: Jóvenes se cuelgan y se suben al techo de un bus del MIO en Cali

"Ha sido muy reiterativo que en redes a mí me llaman a asumir temas de Cali. Yo lo que quise dejar muy en claro en primera instancia es que Cali es un distrito capital en el cual yo no puedo hacer inversiones. Yo no puedo taparle los huecos en Cali si a mí no me autoriza el Alcalde", aseguró Roldán.