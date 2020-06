Periodista denunció que exgobernador de Chocó le envió $5 millones para hablar bien de él

En una trasmisión en vivo, el periodista Jaime Mosquera Gómez de la emisora Platino Stéreo en Istmina, Chocó, rechazó cinco millones de pesos, que según él, recibió una hora antes de comenzar el programa. Denunció que le dijeron que debía “hablar bien del exgobernador y de su valiosa gestión” en ese departamento.

En el video, no mencionó el nombre del exgobernador, pero en diálogo con RCN Radio, dijo que se trataba del mandatario saliente, Jhoany Carlos Palacios Mosquera, quien gobernó entre 2016 y 2019 en Chocó.

Aclaró que no ha tenido contacto con Palacios Mosquera, pero la persona que le entregó el dinero es amigo y seguidor del exgobernador. De hecho, le dijo que debía mencionar que ha sido el mejor dirigente del departamento, “que no se robó un peso público y el que más obras hizo”.

"Él me entregó el fajo de billetes faltando una hora para el noticiero se los recibí, he hecho negocios con él, me dijo que durante el programa me llamaba y cuando se comunicó conmigo me dice que tengo que hablar bien del exgobernador Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, que debía decir que fue el mejor, el que más hizo y que no se había robado un solo peso público. La persona que entregó los cinco millones en muy allegado a él".

En el video que circula en redes sociales, el periodista Mosquera Gómez aclaró que es un profesional de principios y que su posición no la cambiará por unos billetes, razón por la que devolvió los cinco millones de pesos.

El periodista concluyó que realiza sus críticas porque está seguro de la información que investiga, pero no necesita dinero para saber qué publica o no.