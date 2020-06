Periodistas regionales estamos en ‘matrimonio maquiavélico’ con la clase política: Jaime Mosquera

Mosquera aseguró que al enterarse de la finalidad de esa propuesta, decidió devolver el dinero y hacer público el hecho durante la emisión de su programa, sin mencionar quién le dio los cinco millones de pesos.

Sin embargo, aclaró que desconoce si la plata fue enviada por el exgobernador. "Yo no puedo decir que el ex gobernador me los envío, pero sí puedo decir que esa persona me dio el dinero con esa intención", precisó.

El reconocido periodista regional señaó en una transmisión de Facebook Live que "si me toca comerme un caviar me lo como, o un primitivo (un banano) cocido sin huevo también me lo como, pero mí posición no me la va hacer cambiar nadie por estos billetes (...) Yo no trabajo empujado, nadie me tiene que pagar para hablar bien o mal de alguien. Cuando hago mis críticas es porque tengo soporte, no porque me paguen".

En diálogo con RCN Radio, Mosquera Gómez, aseguró que en Chocó "tenemos parlamentarios condenados por parapolítica que hoy son los escuderos de los acontecimientos políticos. Tenemos ex gobernadores investigados por la Corte Suprema de Justicia y ejercen como periodistas; tenemos ex alcaldes condenados por la justicia ordinaria que ejercen como periodistas en el departamento".

Mosquera cuestionó que "¿Con qué ética, con qué moral, con qué principios salen a informar cuando ha sido judicializados? En esa situación nos encontramos los que trabajamos en el periodismo independiente. Ese es por lo menos el 85% del periodismo chocoano, porque hemos estado en un 'matrimonio maquiavélico'".

Finalmente, el comunicador aprovechó para pedirle a sus colegas que "hagamos un pare y que le pidamos disculpas a la sociedad por este 'matrimonio maquiavélico' que hemos tenido con la clase dirigente política de este país. Nosotros tenemos que subsanar esto pero no solamente en el Chocó sino en todo el país, porque hay corrupción adentro del periodismo y eso es lo que nos ha llevado a la situación que vivimos".