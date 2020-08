Persisten las dudas sobre los móviles de la masacre en Llano Verde

Luego de medida de aseguramiento contra capturados por la masacre de los cinco jóvenes en Llano Verde, en los familiares de las víctimas persisten las dudas de los móviles del crimen.

La Fiscalía dice que fue un hecho de intolerancia por parte de los imputados y un tercero que está prófugo de la justicia, al pensar que los menores de edad eran ladrones porque los vieron con cuchillos en el cañaduzal, una zona considerada peligrosa.

Sin embargo, la hipótesis no respondería la pregunta de qué hacían los presuntos tres perpetradores en el cultivo de caña cuando no eran trabajadores de ese sitio, sino de una constructora ubicada a más de un kilómetro de distancia.

Otra de las cuestiones que los familiares aún no comprenden es por qué uno de los jóvenes masacrados tenía signos de haber sido degollado, mientras que los otros cuatro menores solo tenían tiros de gracia perpetrados desde la parte de atrás de la cabeza, según los peritos investigadores.

“Hay que verificar si esto fue un acto demencial de estos tres sujetos o si hay alguien detrás de estos homicidios”, dice el abogado Elmer Montaña.

Los familiares también piden la pronta captura de Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘el Mono’, quien según los relatos de los capturados fue el que ejecutó a los cinco jóvenes de manera intempestiva y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de $20 millones por su paradero.

Montaña se mostró preocupado porque la Fiscalía ha fundamentado toda la investigación solamente en testimonios, tanto de los imputados como de testigos que infieren que los dos capturados habrían cometido el hecho.

“Eso podría traer dificultades en el momento del juicio. Es necesario buscar mayores elementos probatorios y brindar el principio de oportunidad a quien tenga menor participación en los hechos para poder conocer la verdad y obtener una sentencia condenatoria a los responsables”, puntualizó el abogado.

Sr @FiscaliaCol después de asistir a las audiencias concentradas por los homicidios de los 5 niños en #LlanoVerde , me quedó claro que no los mataron por comer caña y que los presuntos homicidas no eran vigilantes de los cañaduzales, sino que trabajaban en una constructora.