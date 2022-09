Petristas del Valle desmienten que alcalde de Cali sea del Pacto Histórico

"No me cabe duda que hayan sectores que quieran socavar y estigmatizar el proyecto histórico que lidera Gustavo Petro. Pero eso no es solamente de ahora, lo que menos le sirve a ese proyecto es que desde el oportunismo pretendan ahorita lavarse sus responsabilidades, queriéndose vincular a un proyecto que hoy abraza la sociedad con esperanza", manifestó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, refiriéndose a la estigmatización contra el movimiento del Gobierno.

Críticas al Pacto Histórico

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático del Valle del Cauca, Christian Garcés, le pidió al presidente Gustavo Petro que antes de que acabe con la ciudad, recoja al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, a quien el congresista se refirió como alfil del Pacto Histórico. Dijo que ahora no se puede negar que a Ospina lo pusieron en la alcaldía, el Pacto y sus socios.

"Gustavo Petro fue ejemplo cuando salió a rechazar los actos de corrupción que lideró desde el Polo Democrático Samuel Moreno. Creo que los oportunismos de quienes pretenden mostrarse muy limpios para hacer una crítica frente a la situación de Cali pero han terminado jugando por arriba o por debajo de la mesa en favor de las élites políticas de los candidatos del uribismo", puntualizó Mondragón.

Retiro de apoyo

Lo que sí es cierto es que el alcalde de Cali está perdiendo apoyos consecuencia de las denuncias de presuntas irregularidades en su gestión.

La concejal Ana Erazo del Polo Democrático, única curul de ese partido en la corporación, reiteró su posición como independiente, manifestando que el apoyo al alcalde de Cali fue removido desde mayo del 2021.