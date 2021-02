Pico y cédula en Cali: Así funciona este viernes 12 de febrero

Luego de pasar cinco semanas con las UCI cerca del 90% en el Valle del Cauca, ya pasó a tener una ocupación del 85,5%, por lo cual la alerta roja hospitalaria pasó a ser alerta naranja. Así las cosas, ya no hay necesidad de trasladar a los pacientes a otras partes de Colombia como sucedió a principios de 2021.

“El 7 de febrero logramos hospitalizar 41 personas y recibimos unas 76 solicitudes, de las que descartamos 35. Si este comportamiento se compara con la fase crítica que tuvo el departamento con los días 13, 14 y 15 de enero, cuando se hospitalizaron 72 personas por día, podemos decir que se ha reducido casi la mitad”, manifestó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

PICO Y CÉDULA EN CALI PARA ESTE VIERNES 12 DE FEBRERO

Viernes 12 de febrero: 2, 4, 6, 8 y 0.

Asimismo, la funcionaria recalcó que se podrán hacer procedimientos quirúrgicos, siempre y cuando no se requiera de UCI: “Todas las especialidades pueden hacer cirugías de ahora en adelante siempre y cuando el procedimiento no implique que el paciente se agrave y requiera una UCI, dado que el propósito es disminuir su ocupación. Incluso están habilitadas las cirugías plásticas para menores de 60 años y todas las de oftalmología que no son de alto riesgo”.



Cabe resaltar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le recordó a los ciudadanos que se tendrá "un tercer pico (de contagios) que será realmente rudo y difícil por no tener la inmunidad de rebaño y la indisciplina”, haciendo referencia a que hay algunos caleños que no están respetando las normas de bioseguridad.