Para los caleños la movilidad por la ciudad cada vez se vuelve más caótica y esto se incrementa con el acercamiento de las fiestas decembrinas y la Feria de Cali.

Por eso, algunos olviden que hay restricciones para los vehículos particulares y transporte público. Para que no lo cojan mal parqueado, conozca los dígitos que tendrán pico y placa en la sucursal del cielo.

Lea además: Yanfry 'el tierno' lanzó la campaña de 'Cero Hambre + Regalos'

Pico y placa en Cali del 28 de noviembre al 2 de diciembre

Para carros particulares

Lunes 28 de noviembre 5-6

Martes 29 de noviembre 7-8

Miércoles 30 de noviembre 9-0

Jueves 1 de diciembre 1-2

Viernes 2 de diciembre 3-4

Para transporte público colectivo

Lunes 28 de noviembre 0-1

Martes 29 de noviembre 2-3

Miércoles 30 de noviembre 4-5

Jueves 1 de diciembre 6-7

Viernes 2 de diciembre 8-9

Recuerde que las restricciones de vehículos en la capital del Valle del Cauca para carros particulares inician a las 6:00 am y finalizan a las 8:00 pm. Así como para el transporte público colectivo inicia a las 5:00 am y termina a las 10:00 pm.