Piden plan de contingencia ante deportación de presos del Ecuador

En Constancia expuesta ante la Asamblea Departamental, la diputada Mariluz Zuluaga Santa, del Partido Cambio Radical, y los diputados Julio César García Varela y Rafael Rodríguez Rengifo del Partido Centro Democrático, expresaron su preocupación por la liberación de presos en la frontera colombo ecuatoriana.

"Es sumamente preocupante y nos debe llevar a tomar las precauciones necesarias, ya que es un tema de seguridad nacional que afecta a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca siendo nuestro departamento uno de los inmediatamente afectados por su ubicación geográfica y cercanía con el vecino país", rezó la constancia.

El diputado del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Rafael Rodríguez, le pidió al Gobierno Nacional proponer un plan de contingencia para la deportación de los presos colombianos desde Ecuador, ante reciente anuncio de la Canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, en el Foro Económico de Davos en el que reiteró que ya le han solicitado por escrito a Colombia que se haga cargo de 1500 privados de la libertad colombianos en el país vecino que atraviesa una crisis de seguridad.

"Las declaraciones del Gobierno ecuatoriano de una posible expulsión de colombianos que vienen teniendo un problema legal en ese país y que no sabemos a hoy cuál sería el plan de contiengencia que tiene el Gobierno Colombiano, el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía; estos 1500 colombianos a dónde van a llegar o de qué forma van a ser recibidos, si es que van a llegar a las cárceles en donde tenemos un hacinamiento de más del 39%", dijo el líder político.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han respondido a la solicitud del diputado, sin embargo, el presidente Gustavo Petro recientemente dijo que ese proceso no se puede hacer de la noche a la mañana, porque debe respetar las situaciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe.