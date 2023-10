Pilas: Muchas personas podrían quedarse fuera del Sisbén por no hacer importante trámite

“La metodología no tiene una fórmula que podamos hacer comparación entre una y otra. Lo que sí tenemos claro es que, en la actualidad, las personas que se quedaron en Sisbén 2 y 3 y que tuvieron acceso a los programas sociales, si no tienen esta categoría A, B, C o D serían excluidos a futuro”, advirtió subdirector Desarrollo Integral del Sisbén

Cómo realizar la encuesta del Sisbén en Cali

Recuerde que los puntos del Sisbén en Cali están en las comunas 13,14,15, 16, 18 y 21.

Las personas interesadas en realizar la encuesta pueden acercarse a los puntos antes mencionados y solicitar la encuentra, luego de esto se pactara una cita a la vivienda.