Polémica por audio filtrado de directora del Centro de Bienestar Animal de Cali

Explicaciones

La directora de Bienestar Animal, Liliana Sierra, se disculpó con los caleños y dijo que el audio que está rotando en redes, fue sacado de contexto.

La funcionaria aseguró que el aparte que se escucha habla de dos casos y en ninguno se burla de los animales.

Sobre el primer caso, la Directora se refirió a un caso del 14 de junio, en el que se presentó un perrito con su dueña en un estado muy grave. El veterinario que estaba de turno salió y le explicó a la persona que ya tenía una paciente geriátrica de alto riesgo ya anestesiada que debía entrar a una cirugía y que tan pronto saliera la atendía, sin embargo, cuando salió, el perrito ya había muerto en sala de espera.

"Yo recibí una queja al respecto donde yo hice la verificación en cámaras de los tiempos y todo lo sucedido y el veterinario me explicó. A raíz de eso, en una reunión que tenemos con el equipo médico yo traje el tema y les expliqué que es la parte que se graba en el audio, que ellos debían entrar los animales así estuvieran ocupados", dijo Sierra.

Respecto al aparte del audio en el que supuestamente se burlan de un paciente, la directora manifestó que se trató de un funcionario que en su primer día atendió a una persona que había llegado con un conejo ya muerto. Pero que la risa fue por la reacción del novato, más nunca por el animal.

"Esta grabación fue hecha por una persona del equipo del Centro de Bienestar Animal, con la que he tenido conflictos puntuales por haberle llamado la atención en el trabajo que realiza. Yo me disculpo con los caleños por esto y como animalista que lleva 20 años en la causa, como vegetariana, que ha criado un hijo criado vegetariano, me duele porque esta es mi causa y es mi vida. Se que esas personas tuvieron éxito en lograr en que esto se escuchara de manera contextualizada", puntualizó Liliana Sierra.

La directora no descartó en tomar acciones legales contra quienes manipularon la grabación y la filtraron.