Polémica por gesto de alcalde de Cali a concejal que cuestionó millonario préstamo

Hay polémica en Cali por el gesto con que el alcalde Jorge Iván Ospina, se refirió a la concejal del partido Liberal Diana Rojas, quien ha cuestionado la destinación de los fondos del crédito de endeudamiento de $650 mil millones por parte del Distrito, tema que está siendo debatido en el Concejo.

Los hechos se presentaron en una rueda de prensa cuando el mandatario local se refirió a las objeciones de la concejal Rojas diciendo que si ella no lee el Plan de Desarrollo, no sabría en qué se invertiría el préstamo, al mismo tiempo que con su mano derecha se golpeó tres veces la cabeza.

“La señora Concejal está armando un murmullo donde no debiese armarlo. La invito a que se lea el Plan Distrital de Desarrollo, allí están todos los proyectos movilizadores, pero si no lee, paila, nada qué hacer”, dijo Ospina.

La concejal Diana Rojas, señaló por su parte que se mantiene en su postura de cuestionar la solicitud millonaria de endeudamiento, temiendo que el préstamo sea como un cheque en blanco para la Alcaldía, esto después de que el Alcalde la calificara como un 'tun-tun'.

“Como soy 'tun-tun', también le pedí que nos diga ¿cómo va a ser el crédito, a qué plazo y en qué condiciones?. Alcalde, uno no pide plata sin saber en qué se la va a gastar y yo, aunque a usted no le guste, no estoy de acuerdo en entregar un cheque en blanco, y ni las mujeres ni los caleños somos 'tun-tun'”, manifestó la Concejal por el Partido Liberal.

El proyecto de acuerdo 025 que autoriza crédito público, fue aprobado en primer debate pero no tiene fecha definida para el segundo y último de aprobación en el Concejo.

Se ha informado que ese debate quedó para las sesiones ordinarias de octubre y noviembre.