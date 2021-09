Polémica por video de aparente agresión del Personero de Cali a un ciudadano

Hay polémica en Cali por una aparente agresión del personero Distrital, Harold Cortés, a una persona que lo estaba grabando. El altercado quedó registrado en video grabado por la presunta víctima.

Según se observa en el material audiovisual de tres segundos de duración y viralizado en redes sociales, el funcionario no quería que lo grabaran diciendo, "sin groserías, a mí no me grabe, a mí no me grabe" y procedió a manotear el instrumento el instrumento de filmación que, se cree era un celular.

"Esto ocurrió empezando la semana, fue una situación incómoda, una persona exservidor público (...) cuando escucho unos gritos, unas amenazas y unos insultos y me acerco y esta persona estaba injuriando a quienes estaban llevando a cabo la diligencia: unas mujeres", respondió el Personero.

El funcionario agregó que el detonante fue el calificativo de "corrupta" que le hizo el exfuncionario público que estaba haciendo la diligencia a una servidora de la entidad.

Cortés dijo que le pidió al hombre retirarse del recinto; sin embargo, este no lo hizo y procedió a filmar al Personero. "Pensó que a mi me iba a amedrentar como a los demás funcionarios, colocándoles el celular en la cara para hacer lo que hizo sacar un video descontextualizado. Yo sólo le quité el celular y lo puse en la mesa", puntualizó el Personero de Cali.

El abogado y veedor ciudadano Elmer Montaña fue quien realizó la denuncia y rotó el video de la presunta agresión y manifestó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación investigue la conducta del Personero, sobre quien asegura debe fungir como defensor de Derechos Humanos.