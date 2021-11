Policía confirmó la sanción para los involucrados en la balacera del sur de Cali

La Policía de Cali entregó más detalles sobre lo ocurrido en un centro comercial ubicado en el sur de la ciudad, en donde hubo momentos de pánico entre los clientes por cuenta de un intercambio de disparos.

Este caso inició cuando cinco hombres que habían acordado una cita en la urbanización Valle del Lili para el pago de dinero, fueron atacados a disparos por hombres en moto, cuando hacían la entrega del mismo.

La reacción de estas personas fue ingresar a las instalaciones del centro comercial, en donde había presencia de integrantes del Ejército que accionaron sus armas de dotación para controlar la situación.

“Una de la balas impactó en un vehículo y el conductor se retiró de este sector y el otro carro inició una persecución e ingresaron abruptamente al centro comercial en donde se encuentran directamente con unidades del Ejército que pertenecen a un esquema de seguridad”, dijo el coronel Edgar Vega Gómez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana.

La Policía del cuadrante trasladó a los cinco hombres involucrados a una estación de la institución en donde se identificaron. “Uno registraba antecedentes por hurto en menor cuantía y otro, un prontuario criminal por homicidio, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar. A estas personas les interpusieron comparendos e inmovilizaron dos vehículos por no tener la documentación al día. No hallamos armas de fuego en el interior de los carros y cabe aclarar que no hay capturados en este caso”, aseguró el coronel Vega.

Los hombres no coincidieron en las versiones entregadas a las autoridades sobre la procedencia del dinero, debido a que algunos dijeron que estaban siendo extorsionados, y otros aseguraron que el pago de una deuda.