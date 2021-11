La directora nacional de Escuelas de la Policía Nacional, general Yackeline Navarro Ordóñez, reconoció que fue un error la actividad académica que se realizó en la Escuela Simón Bolívar de Tuluá (Valle del Cauca), donde se usaron elementos alusivos al nazismo y pidió disculpas por el uso indebido de estos uniformes que portaban varios uniformados.

En diálogo con RCN Radio, la general Navarro aseguró que este evento no era un homenaje y agregó que no hubo participación del gobierno alemán en la actividad. Dijo que todo se trató de un error por parte del director de la escuela.

“Es una decisión errónea en todo contexto y no tuvo que haber ocurrido. Fueron decisiones absurdas que se tomaron en su momento por parte del director y no fue el escenario que debió haberse dado. Son elementos pedagógicos para poder referenciar las instituciones de la Policías y la cultura, pero esto no tuvo que haber pasado", dijo.