Por correo electrónico notifican a gobernador del Chocó sobre su suspensión

Según la Procuraduría, las actividades del convenio no eran urgentes ni prioritarias, como sí los son el pago de los salarios al personal de la salud y la compra de elementos de bioseguridad para afrontar la pandemia en Chocó. El gobernador Ariel Palacios, quien ya fue notificado por correo electrónico, le dijo a este medio que dicho contrato nunca se ejecutó ni se giraron recursos.

"Uno tiene que acatar esas decisiones, no las comparto, pero bueno, tengo que acatarla. Yo creo que hay otros medios para uno demostrar su inocencia (...). El contrato nunca se ha ejecutado, nunca. El contrato, inclusive, como un acuerdo no se suscribió, porque estábamos en esos trámites. Yo no soy abogado, soy contador", señaló el mandatario departamental.

El contrato cuestionado tenía como objetivo adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos de limpieza, enfermedades crónicas, lactancia materia, sexualidad, prevención de enfermedades respiratorias y tuberculosis. Sin embargo, la Procuraduría consideró que Chocó tiene otras prioridades con las condiciones laborales del personal de la salud que está haciendo frente a la pandemia.