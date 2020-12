Por escasez en medicamentos cierran más de 100 camas UCI en el Valle del Cauca

En alerta permanecen las entidades de salud del Valle del Cauca, ante el desabastecimiento de medicamentos requeridos como insumos críticos para las Unidades de Cuidado Intensivo, situación que obligó al cierre de más de 100 camas UCI, que actualmente son muy necesarias debido a la contingencia sanitaria que vive el Valle del Cauca.

La secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, aseguró que este desabastecimiento no sólo se está presentando en la región, sino que es una problemática a nivel mundial.

“Tenemos 110 camas cerradas hoy en el departamento por el desabastecimiento de medicamentos. Se trata de medicamentos relajantes y sedantes que no hay en el país, ni en el mundo, hay un desabastecimiento que es evidente y obliga al cierre de camas de UCI que es lo que necesitamos tener abierto”, aseguró Lesmes.

Le puede interesar: Declaran la alerta roja hospitalaria en Tuluá (Valle)

Según la funcionaria, están en un punto que deben escoger entre mantener con vida a las personas que están con covid o realizar cirugías programadas.

“Creo que las cirugías que ya estaban programas pueden esperar diez días más, estamos suspendiendo cirugías y procedimientos diagnostico desde este martes y hasta el 4 de enero, día en que revisaremos la situación del departamento, si hemos conseguido medicamentos suficientes para entender las UCI reportearemos cirugías programadas”, agregó.

Por esta situación, lo que más preocupa en este momento es que la ocupación de camas UCI en general supera el 90% en todo el departamento y en algunos momentos ha estado al límite.

“No es el momento de enfermarse, no hay camas UCI, hay instantes donde no tengo ni una cama disponible, lo que estamos haciendo es movimiento de pacientes, los que están confirmados con covid se quedan en UCI, los que están sospechosos y no se confirmaron salen, las personas apenas mejoran su condición salen al siguiente proceso", explicó la secretaria de Salud.

Lea también: Comunidad de Belén de Bajirá pedirá a gobernador salidas a problemas de la región

Actualmente se están habilitando todos los hospitales de baja complejidad, donde hay oxígeno, para terminar los tratamiento, y así disminuir el tiempo de UCI, para permitir una rotación mayor y poder atender todas las personas.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la comunidad para extremar las medidas de autoprotección, especialmente en estos días de fin de año.