Primo del Alcalde de Cali en estado de embriaguez atropelló a un agente de tránsito

En videos viralizados en redes sociales se conoció el caso de un funcionario de la Alcaldía de Cali que en estado de embriaguez atropelló a un agente de movilidad de la ciudad en medio de operativos.

Los hechos que sucedieron el pasado mayo apenas se conocieron, porque el agente de movilidad agredido denunció que nadie le ha respondido por el accidente y que ya va a completar dos meses incapacitado.

Sin embargo, el caso se complicó porque al parecer el infractor, identificado como Carlos Mario Ospina es primo del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Así lo dio a conocer al momento de la infracción para evitar ser multado.

"Yo sé, yo sé, yo sé que la embarré, pero perdóname pana, por favor, te lo suplico, perdóname. No, por favor, perdóname esta pana, me van a botar del trabajo; sí, soy familiar, primo hermano del alcalde”, dijo el infractor, quien suplicó al agente de movilidad que no le hiciera la prueba de alcoholemia.

En lo poco que se pudo ver del video grabado por el agente, se observó que el infractor tenía un acento diferente y usaba una camiseta negra con trazos amarillo, azul y rojo, en su parte izquierda, tal cual la bandera colombiana, pero con estrellas, descripción que no pasó desapercibida por el agente, quien le preguntó la nacionalidad al infractor, que respondió que era "colombo - venezolano".

Reacciones

A través de un chat, el alcalde de Cali le respondió a este medio de comunicación que efectivamente el infractor es su primo colombo – venezolano, hijo de un tío hermano de su padre que se fue a Venezuela en los años 60 y que sus hijos regresaron por la crisis.

Sin embargo, Ospina fue enfático al decir que lo importante no es el parentesco, sino que el infractor deberá responder a la justicia y que el agente de movilidad no se dejó intimidar por el agresor, quien deberá pagar sus multas.