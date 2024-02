La Procuraduría General de la Nación adelanta verificaciones en instituciones educativas del país para determinar las condiciones en las que se atienden y se desarrollan las diferentes actividades para el correcto funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En medio de la inspección en el municipio de Quibdó, Chocó, se halló que, aunque el PAE inició oportunamente en la capital chocoana, hay deterioro de la infraestructura para ello; en cocinas, comedores y áreas de almacenamiento en varias instituciones de la Entidad Territorial Certificada ETC.

Le puede interesar: Hermano del presidente Gustavo Petro se reunió a puerta cerrada con algunos alcaldes del Urabá

Como parte del seguimiento al funcionamiento del PAE, este organismo del Ministerio Público visitó al Instituto Integrado Carrasquilla Industrial, Institución Educativa Normal Superior de Quibdó y el Instituto Tecnológico Antonio Ricaurte; tres de las 124 instituciones y sedes educativas en Quibdó; allí encontró limitaciones en la dotación y menaje, además de falencias en el registro diario de beneficiarios, control y seguimiento a los productos que ingresan y salen de comedor.

Adicionalmente, Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, señaló que aún no se ha cumplido con la conformación de los comités de alimentación escolar, así como todavía no se han definido los ciclos de menús aprobados por el profesional de nutrición de la ETC, que luego deben ser publicados por la institución.

Cabe señalar que para la Procuraduría, se cumplen con los procesos de recibo y desinfección de los productos; sin embargo, se evidenció la necesidad de contar con rutas de suministro, limpieza, manipulación, preparación de alimentos y jornadas de capacitación para el personal a cargo.

Le puede interesar: Hacinamiento en Medellín supera el 900 % en algunos centros de detención transitoria

Por lo anterior, la Procuraduría le solicitó a la Secretaría de Educación tomar acciones correctivas y establecer formatos de registro y plan de rutas de funcionamiento del PAE, en los que se incluyan acciones y estrategias para la conformación y funcionamiento de los comités de alimentación escolar.