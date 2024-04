Procuraduría asume investigación de polémico contrato entre Alcaldía de Cali y Teveandina

A través de un comunicado, la Personería de Cali informó que la Procuraduría General de la Nación, asumió la investigación disciplinaria, previamente iniciada por la Personería, sobre el contrato entre la Alcaldía de Cali y Teveandina.

"Ante esta decisión, la Personería Distrital de Santiago de Cali no podrá continuar con el trámite de la investigación disciplinaria. En tal caso, el personero Distrital confía plenamente en que la Procuraduría General de la Nación, le imprima la celeridad que el caso amerita, de conformidad con los términos establecidos en la ley disciplinaria", asegura el comunicado.

La Personería de Cali había iniciado la indagación de oficio previa, al contrato por el valor de $7.625 millones, con el fin de identificar posibles irregularidades y la individualización de los funcionarios públicos que presuntamente participaron en las diferentes etapas que llevaron a la celebración y suscripción del convenio, que tenía como propósito que el canal realizara labores de comunicación digital y estratégica, así como la realización de eventos e investigaciones con la población.

"Conocí mediante un oficio que la Procuraduría asumió la investigación disciplinaria. Ante esta decisión, la Personería pierde toda competencia para seguir investigando tal asunto, de manera que deberá remitir la investigación en el estado en que se encuentre. Debe la Procuraduría debe resolver esta situación, porque la ciudadanía caleña merece saber qué pasó con este contrato", dijo Gerardo Mendoza, personero Distrital.

El contrato ha sido objeto de la polémica porque no se hizo a través de una licitación abierta, sino a través de la figura de convenio interadministrativo, además que, para muchos, Teveandina no cumplía con los requisitos necesarios para ejecutar el contrato, además que no se habrían tenido en cuenta a empresas vallecaucanas.