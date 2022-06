Procuraduría investiga a exsecretario de Seguridad de Cali

El exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Javier Soler Parra, es investigado por la Procuraduría General de la Nación, por presunta amenaza en contra del Sargento (r) del Ejército Nacional, Alexander Chalá.

Así lo dio a conocer el ente de control disciplinario, a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que investigará un audio en el que se habrían proferido las supuestas amenazas contra la vida del exoficial.

La entidad evaluará los contenidos que informaron algunos medios de comunicación, entre los que se encuentra la transcripción de un audio en el que, al parecer, Soler amenazó al exmilitar Chalá.

“No me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar (…) como se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera”, decía Soler en el presunto audio.