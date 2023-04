“Prueba de toxicología salió positiva”, asegura la esposa del Alcalde de Calima-El Darién

La esposa del Alcalde de Calima-El Darién, Erika Soto, confirmó que la prueba de toxicología salió positiva y que le dieron algo en el trago.

Además, resaltó que el mandatario, Martín Alfonso Mejía, continúa hospitalizado en la Clínica Imbanaco, ubicada al sur de Cali, y que una vez se recupere explicará lo sucedido a la opinión pública.

“El alcalde se encuentra en este momento en la clínica Imbanaco. Está en recuperación. Hoy estamos confirmando que ya salieron los resultados y obviamente salieron positivos, pero cuando se mejore, él hablara al respecto” dijo la esposa.

Por otro lado, Soto tildó a la oposición del alcalde de “terrible” e invitó a la ciudadanía a o no juzgar a su esposo.

“Cuando salga obviamente él va a dar todas las declaraciones a los medios, para que también escuchen la versión de él. Lo que pasa es que el alcalde de Calima- El Darién tiene una oposición terrible como se ha sabido realmente”, añadió.

“El mensaje que yo les mando a toda la ciudadanía de Calima- El Darién y a todos los colombianos es a no juzgar. Uno no puede juzgar una persona sin primero saber cuál es la versión o cuáles son los hechos reales. Nosotros no podemos juzgar a nadie, no tenemos ese derecho de hablar de otra persona sin primero ver o escuchar cuál es la versión real”, recalcó Erika Soto.

Cabe resaltar que esta es la segunda vez, en menos de un año, que el alcalde de dicha localidad se ve inmerso en un escándalo público bajo los efectos del alcohol.

El primer episodio ocurrió en el mes de agosto, del año 2022, en el marco de la feria de Calima-El Darién; en ese evento, el alcalde se subió a la tarima en estado de embriaguez y lanzó palabras ofensivas, incluso, resaltó: “yo soy un político ladrón”.