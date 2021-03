Publican fotos íntimas durante hackeo del Twitter de la Gobernación del Valle

Durante horas estuvo hackeada la cuenta Twitter de la Gobernación del Valle, donde se publicaron fotos íntimas. Los hechos sucedieron a las 9:45 de la noche de este domingo y, por un par de horas, los inescrupulosos hackers alcanzaron a realizar publicaciones sin sentido, con sólo letras y a trinar fotos obscenas de genitales de una mujer.

De acuerdo con las autoridades, inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad recuperando el dominio de la cuenta.

La Gobernación informó a la oficina de delitos informáticos de la Policía Nacional para realizar la investigación y determinar la causa del problema.

El hecho aunque molesto para las autoridades que utilizan la red social para la transmisión de mensajes, causó gracia a algunos internautas que los llevó a la creación de memes en la plataforma.

“Igual saben que no les creemos no? si yo fuera hacker no pondría imágenes sexuales, daría anuncios mentirosos, comprometería a la gobernación en cosas que no pasaran. les queda más bonito decir el CM esta caliente y se equivocó”, aseguró el usuario @profetasamuel21

Otros, por su parte, cuestionaron que la cuenta hubiese sido hackeada y optaron por considerar que fue un error del Community Manager.

“Por lo menos no echen a la muchacha, fue un error, se merece una segunda oportunidad”, trinó @KDFrancois. Para las autoridades estos hechos son repudiables puesto que en algunas ocasiones se han prestado para desinformar sobre las medidas importantes que se han tomado respecto a la pandemia.

A través de un comunicado, la Gobernación ofreció disculpas a los que pudieron haberse visto afectados por las publicaciones realizadas y el hecho atípico ajeno a su control, el cual estaría en manos de las autoridades.