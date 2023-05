Pueblos fantasmas por combates entre disidencias de las Farc en Buenaventura

Pueblos fantasmas en zona rural de Buenaventura evidenció el Ministerio Público, luego de una comisión que viajó a las cuencas de los ríos Mayorquín y Yurumanguí en donde ha habido desplazamiento por los combates entre la Segunda Marquetalia y las disidencias ‘Jaime Martínez’.

Le puede interesar: Descubren el narcosemisumergible más grande de los últimos años en el Pacífico

Según el informe de la comisión de verificación, las veredas de Isla Pelada y el caserío de Lobo se encontraban totalmente solas, mientras que en otras había confinamiento o solo algunas familias quedaban en la zona.

"Lo que encontramos por ejemplo, es que los pueblos Bocas de Mayorquín solamente están nueve familias, el resto están desplazadas en Buenaventura; en Lobo no encontramos a ninguna familia, no está habitado; estuvimos en Calle Larga que no ha tenido mayor afectación y en Papayal I está como más normal, la gente está confinada pero en el territorio", así lo indicó David Torres, defensor del Pueblo Regional Pacífico.

Edwin Patiño, personero de Buenaventura, quien también hizo parte de la comisión, denunció que casi 700 niños de dicha zona no han podido volver al colegio, afectando su escolaridad y socialización.

"Nos encontramos con un sin número de niños que no han podido retornar a clases, son 683 niños que están en la cuenca del río Yurumangí, información que nos pasó el rector de la institución Etelvina Aramburo, donde muchos de ellos no han regresado todavía por el desplazamiento y los que sí lo han hecho, ha sido en condiciones que necesitan del apoyo de las autoridades", manifestó el Personero Distrital.

Le puede interesar: Video: Incendio forestal consumió más de 20 hectáreas en Cali

La Armada Nacional dijo que continuará con operativos en la zona para hacer presencia en el territorio y proteger a la población civil para que puedan retornar a sus casas.