¿Qué pasará con el pico y placa en Cali? Candidatos a la Alcaldía revelan si se acaba

Este miércoles 11 de octubre La FM realizó el debate con los candidatos a la Alcaldía de Cali. Alejandro Éder, Danis Rentería y Miyerlandi Torres hablaron sobre sus propuestas de gobierno en la capital vallecaucana.

Los candidatos a la Alcaldía de Cali se refirieron a la medida del pico y placa, una de las más importantes en tema de movilidad de la ciudad.

Le puede interesar: Debate a la Alcaldía de Cali: candidatos hablan de las estrategias para recuperar la seguridad

Miyerlandi Torres afirmó que “se modificaría por horas pico, es decir, por demanda”.

Por su parte, Danis Rentería señaló que “no lo vamos a modificar mientras no se haga una nueva reingeniería de obras para ‘desatrancar’ a Cali. Entonces, mientras no hagamos esas obras necesarias que Cali necesita, no se modificará el pico y placa”.

Finalmente, Alejandro Éder aseguró que “se dejará el pico y placa como está, pero sí hay demasiados carros en Cali. Entonces necesitaríamos una política pública de chatarrización de vehículos particulares”.

Lea también: Crisis en el MIO: Qué plantean los candidatos a la Alcaldía de Cali