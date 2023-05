"Queremos usar el episodio desafortunado para hablar sobre el machismo": Candidata agredida en Cali

A través de un video, la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, habló sobre la agresión que sufrió mientras caminaba con una valla en su espalda y repartía volantes, como parte de su campaña política.

“Fue muy triste que esta mañana cuando estábamos volanteando y bailando en las calles, un señor me empezó a gritar unas cosas horribles. Yo me le acerqué a ver qué pasaba y me dijo que las mujeres teníamos que estar en la casa, que Cali no estaba para mujeres gobernando y cuando me voltee me tiró un montón de agua en la cara", dijo la candidata.

La política aseguró que aunque sintió miedo por la agresión verbal y con agua, por parte de un hombre, e invitó a la ciudadanía a erradicar el comportamiento machista. Además aseguró que el país necesita más mujeres gobernando.

“Yo me asusté. Fue desagradable, pero queremos utilizar el episodio tan desafortunado para que hablemos sobre ese machismo que persiste en Cali y en el país; hay gente que cree que las mujeres no estamos listas para gobernar”, manifestó.

Entre tanto, Catalina Ortiz fue enfática en resaltar que las mujeres están más que listas para gobernar, incluso aseveró que el país requiere más mujeres gobernando.

“Las mujeres estamos más que listas, apenas somos el 12% de las alcaldesas del país, somos el 20% del Congreso y somos el 50% de la población, necesitamos más mujeres gobernando. Por eso que nos sirva esto tan desagradable que pasó para que reflexionemos como ciudad y para resaltar a esas mujeres que tenemos aquí en Cali”, finalizó.

Cabe resaltar que este hecho fue rechazado por varios políticos, incluso, por Miyerlandi Torres, también candidata a la Alcaldía de Cali.

“Al agresor del video le informo que las mujeres tenemos fuerza, voz de mando, administramos y gobernamos. Podemos estar en el lugar que nos plazca y vamos a liderar la transformación de Cali con orden y autoridad. Toda mi solidaridad, los violentos no nos detendrán”, escribió Torres.