Reconocido operador de radio en Cali falleció por covid-19

Una nueva víctima en los medios de comunicación ha cobrado la covid-19: se trata de Danilo Salgado, quien llevaba al rededor de 32 años vinculado como grabador de RCN Radio Cali.

A raíz de las primeras complicaciones que presentó su salud, fue internado el domingo en la clínica Vida al sur de la capital del Valle del Cauca, y ante la gravedad fue trasladado a una UCI. Falleció en la madrugada de este martes 5 de enero, cuando se le disparó el grado de azúcar por problemas de presión.

“Es una descompensación, me dio fiebre, gripa y no comía, me dio mucho mareo, entonces me tocó venirme para acá para la clínica y me están haciendo los exámenes” fueron las últimas palabras de Danilo a los compañeros de la empresa.

Los medios en Cali lamentan la pérdida de la vida de un hombre que se caracterizó por su amabilidad y por siempre poner una sonrisa en la cara de las personas con las que se cruzaba.

“Tenemos el corazón arrugado sin embargo lo tendremos vivo en nosotros. Él no se ahorraba para servirle a un compañero, no había nada de rabia en él. Era muy jovial, son muchísimas cosas buenas que nos dejó”, aseguró Hernando Obando, operador de Antena 2.

También Danilo Salgado era recordado por tener una excelente voz; de hecho, grababa muchas cuñas para las nueve emisoras de RCN Radio e incitaba a que otros desarrollaran sus habilidades laborales.

“Fue una de las primeras personas que me acogió cuando entré a la empresa. Ni corto ni perezoso me hacía grabarle cuñas, él siempre creía en el talento de uno”, aseguró Lina Cárdenas, periodista de RCN Radio.

Danilo había cumplido 60 años el 19 de diciembre y llevaba vinculado con RCN Radio 29 años .