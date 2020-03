Red hospitalaria en el Valle está preparada para atender casos de coronavirus: Gobernadora

Sobre el paciente quien una vez llegó del país Europeo se trasladó hacia Buga, en donde empezó a sentir los síntomas, indicó que está siendo atendido.

“El hombre llegó de Europa al aeropuerto y se trasladó a Buga, allá empezó a sentir los síntomas, acudió al médico y de inmediato se le hizo el examen y resultó positivo; está aislado, se le está haciendo el tratamiento y brindando la atención debida por nuestro hospital, así como a la familia que convive con él. Se está haciendo además un llamado a quienes venían en el avión y estaban en las sillas cercanas para hacerles las pruebas”, agregó Roldán.

Le puede interesar:"El pánico no es bueno, pero no es el momento para relajarse", Alejandro Gaviria, sobre el Covid-19

La Gobernadora hizo un llamado a la calma e insistió en la importancia del lavado de las manos, e invitó a los padres de familia a velar porque los niños también lo hagan.

“Estos casos están siendo tratados por todo el protocolo que desde el Ministerio de Salud se ha pedido, no hay que generar pánico, lo que hay que tratar es de saludar menos afectuosamente. Tratemos de dar menos abrazos, bajémosle un poquito a esa costumbre que tenemos de saludarnos de beso, empecemos entre nosotros a decirle a los amigos que lo hagamos por prevención; pero esta situación no significa que no podamos salir ni que no podamos ir a la iglesia ahora que se acerca la Semana Santa", explicó.

Por su parte el alcalde de Buga, Julián Rojas, alertó de vacíos en los controles que se realizan en los aeropuertos para evitar la llegada del coronavirus, especialmente con los vuelos que vienen del extranjero.

“Debe haber un protocolo riguroso en el ingreso de los pasajeros, para darle un manejo regulado. No se trata de estigmatizar pero si se tiene identificado al paciente, se pueden realizar los protocolos de aislamiento desde que pisan el país, no esperar 3 o 4 días cuando los síntomas empiezan a aflorar y cuando el paciente decidí ir a un médico, además esto serviría para optimizar en los municipios las medidas de una posible propagación de este virus que es una realidad, ya llegó y está llegando por los aeropuertos”, indicó el mandatario.

Cabe recordar que para atender casos de pacientes con afecciones respiratorias que hayan tenido contacto con personas provenientes de Europa y Asia, se habilitaron en el departamento, las líneas 316 777 9452 y número fijo (032) 620 6820, como un primer filtro para evitar la asistencia masiva de personas a los diferentes servicios de urgencias.