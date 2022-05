Renunció secretario de Seguridad de Cali

Desde la Alcaldía de Cali confirmaron la renuncia del secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, quien en una carta dirigida al alcalde Jorge Iván Ospina, señaló que ha sido víctima de un "vil acoso y linchamiento mediático, no jurídico", donde se han violentado todos sus derechos fundamentales desde la privacidad por medio de interceptaciones ilegales.

Señala que también ha sido burlado su buen nombre, con denuncias en redes sociales que nunca han trascendido de ellas, ya que asegura no tienen ningún soporte legar.

“Todo esto tiene una finalidad clara: forzar mi salida de la administración, porque posiblemente estorbo a los intereses de algunos políticos que no quieren ver avanzar la ciudad o podrían tener algún tipo de interés oscuro”, señala uno de los párrafos de la carta.

Por esta situación, manifestó que renuncia a su cargo para dedicarse a su defensa y a su honor el cual no puede ser manchado por tendencias en una red social y no puede tener una mordaza para defender su buen nombre.

“Para el tiempo, las verdades y nunca me he visto sumido en un acto de corrupción, y a pesar de las muchas persecuciones y acosos, siempre he actuado en el marco de la ley… hablan de Derechos Humanos pero han violentado todos los míos y de mi familia”, agregó.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Soler, estuvo envuelto en una polémica por los mencionados contratos de la Secretaría de Seguridad de Cali con exmilitares investigados y destituidos del Ejército por presuntos nexos con el narcotráfico y por el escándalo de la 'chuzadas', además por un audio en el que presuntamente amenaza a la persona que sacó a relucir dichos contratos y quien se hace llamar 'sargento Chala’.

Frente a esto, el mandatario aceptó la renuncia y señaló que no tiene ninguna crítica ante la labor realizada a lo largo de este año, por el coronel en retiro.

"He aceptado la renuncia no tengo ninguna crítica con él como secretario, ha estado atento a los procesos de una ciudad que necesita mucho de todos en la seguridad. Debo dejarlo ir porque el asunto de incorporar militares en un proceso que no fue consultado y construido conmigo, no lo puedo aceptar, yo no me opondría con que una persona que dijo la verdad ante la JEP trabaje conmigo, pero necesitaría conocer si eso es posible", enfatizó Ospina.

Finalmente, el alcalde designó al subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad Jimmy Dranguet, como el secretario de Seguridad encargado.