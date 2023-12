Reportan más de 30 quemados con pólvora en el Valle del Cauca

La Secretaría de Salud del departamento del Valle del Cauca confirmó que a 37 incrementó el número personas quemadas con pólvora durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la líder de la cartera de Salud, María Cristina Lesmes, de los 37 quemados, 12 menores de edad resultaron con afectaciones especialmente en las manos.

"Tenemos hasta el momento 37 personas lesionadas por pólvora, dos niños menores de cinco años y casi todas las lesiones en las manos; la pólvora que estalla afecta a los dedos de las manos, tenemos pérdida de dedos, de falanges. Incluso, tenemos una pérdida de capacidad laboral que es lo que más nos preocupa", sostuvo la secretaria.

Le puede interesar: Alborada dejó tres menores con graves quemaduras en Tuluá, Valle

De igual manera, la funcionaria resaltó que los jóvenes son los más afectados, por ello hizo un llamado a los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos y a no manipular pólvora explosiva.

"Las principales víctimas de la pólvora son hombres, adolescentes y jóvenes especialmente, por eso le pedimos a los papás estar más atentos al manejo de la pólvora por estos chicos que son un poco arriesgados", agregó.

Según el reporte en la Vigilancia Intensificada que se realiza en todo el departamento, las ciudades que más han reportado personas quemadas con pólvora son Cali, Tuluá, Buenaventura y Buga.

Lea además: "Hay complicidad de funcionarios": Expersonero sobre denuncia contra secretario de Cultura de Cali

Recomendaciones

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, recomendó no mezclar la pólvora con licor y evitar su uso en sitios donde hay personas vulnerables al ruido.

"La pólvora no se debe mezclar con licor, la debe manejar expertos y quisiéramos que usaran pólvora no explosiva, sino pólvora de colores que hacen menos daño. Recomendarles también tener cuidado en los hogares donde hay personas en alta condición de vulnerabilidad de no usar la pólvora porque el ruido los afecta severamente", manifestó Lesmes.

Por último, le solicitó a los vallecaucanos vivir unas festividades sin pólvora por el daño que le ocasiona a las mascotas, animales silvestres y a la naturaleza.

"Debemos cuidarnos para tener una Navidad tranquila, ojalá sin pólvora, pudiendo compartir con nuestros amigos y familiares un rato muy especial como significa para nosotros la Navidad", concluyó Lesmes.