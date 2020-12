Reportan nuevo atentado contra líder social en el Valle del Cauca

Las autoridades investigan los hechos en donde resultó herida una mujer identificada como Silvia Helena Rodríguez, quien es una reconocida líder comunal del barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali.



La víctima sufrió un atentado sicarial, cuando salía de un comedor comunitario que ella lidera y fue atacada con arma de fuego por un sujeto que la estaba esperando.



Según las primeras investigaciones, la mujer alcanzó a forcejear con el sujeto quien accionó su arma y le ocasionó una herida en el cuello.

Le puede interesar: Onic propone crear comisión de paz para frenar la violencia en el Chocó



La líder social fue trasladada al servicio de urgencias de un centro asistencial para ser atendida, allí se determinó que se encontraba fuera de peligro ya que al parecer, el impacto no afectó órganos vitales, por el momento, se encuentra estable y está siendo vigilada por el personal médico del centro asistencial.



Su esposo, Ever Adolfo Ramos, indicó que el comedor comunitario que ella lidera, hace parte de un convenio que hay entre la Arquidiócesis y la Alcaldía de Cali.



“Lo que sabemos es que llegó un joven a solicitarle almuerzo, ella le dice que ya se acabaron, él le pregunta si hay alguna panadería cerca a lo que ella lo referencia y le indica donde queda. En esos momentos mi esposa sale del comedor, se dirige hacia un pasaje y el hombre se va al lado de ella, le vuelve a preguntar por la panadería, así que ella vuelve y le indica y es ahí cuando el joven se mete la mano a la pretina y saca un arma, entonces ella le dice ‘¿mijo, tú me vas a matar?’", relató el compañero sentimental de la mujer.



Ramos, agregó que su esposa no le había manifestado amenazas en su contra relacionadas con su actividad social.



El hecho fue rechazado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali y resaltaron la labor que desempeña Silvia Rodríguez, ya que de manera voluntaria ofrece sus servicios en diferentes comedores comunitarios del oriente de la ciudad, para garantizar seguridad alimentaria a las personas más vulnerables del sector.



“La señora Silvia es una líder destacada del oriente de Cali, es por eso que solicitamos a la Policía que se adelante la investigación y el esclarecimiento de este atentado, además que se le brinde la protección y seguridad no solo a ella, sino a su núcleo familiar, por esta razón hemos activado la ruta de atención solicitando a la Unidad Nacional de Protección que se ponga al frente de este caso”, indicó Rodrigo Salazar, secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.



Según se conoció, el jefe de protección de la Policía Metropolitana de Cali Diego Cardona, le asignó un escolta temporal a la mujer para que pueda garantizar su retorno a su comunidad una vez sea dada de alta.

Lea también: Ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo en Cali está en el 90%



Las autoridades ya fueron notificadas y se encuentran en las labores de investigación, para dar con el paradero del agresor.



Cabe recordar que los 42 alcaldes del Valle del Cauca en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, firmaron junto a la gobernadora Clara Luz Roldán, un pacto para trabajar en la protección y promoción de los líderes sociales de la región y que brinde garantías institucionales a la labor que realizan. En medio de la firma, también se hizo la instalación del comité que se encargará de la protección de los defensores y líderes sociales.