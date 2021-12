La Feria de Cali 2021 resulta, poco a poco, perjudicada por la pandemia del coronavirus y la nueva variante ómicron, después de que el salsero cubano Rey Ruiz diera a conocer, mediante sus redes sociales, que está contagiado, por lo que no podrá desplazarse a la capital del departamento del Valle para cumplir con sus presentaciones.

"Decirle al público, sobre todo de Cali, que tenemos covid-19 desde el lunes pasado y estamos contagiados luego del fin de semana cuando fuimos a un restaurante y cuatro de nosotros fuimos positivos. debido a mi situación no voy a poder llegar a Cali", comunicó.

Lea también: Gran Combo de Puerto Rico no estará en la Feria de Cali por culpa del Covid-19

La "baja" de Ruiz se suma a la del Gran Combo de Puerto Rico, luego de que el promotor musical Gilberto Cárdenas informara que varios integrantes resultaron contagiados.

Por otro lado, Rey Ruiz aseguró que la infección le ha afectado considerablemente la voz, por lo que está "inservible como cantante".

"Estoy inservible como cantante. He pasado días muy malos, sobre todo con la garganta, me ha dado fiebre y sin voz prácticamente, comparado con otras personas no ha sido tan difícil, pero como sea, no estoy en condiciones para cantar, no estoy en condiciones para llevar mi trabajo a cabo", afirmó.

Le puede interesar: Infante de Marina sería responsable de asesinar a tres compañeros en San Andrés

Finalmente, el cantante se disculpó con su afición y manifestó que espera recuperarse para volver a las tarimas,

"Quería disculparme con todo el público, las personas que nos contrataron, mis músicos que se quedan sin trabajo en el fin de año. Me da pena lo que está pasando, pero la situación del covid no ha dado de recuperación y es muy poco el tiempo para poder hacer algo", dijo.