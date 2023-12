Rifirrafe entre alcalde de Jamundí y Dilian Toro por pancartas de las disidencias

Tras la instalación de pancartas alusivas a las disidencias de las Farc con mensajes de Navidad y Año Nuevo en el municipio de Jamundí, se presentó un rifirrafe entre la Gobernadora electa del Valle, Dilian Francisca Toro y el alcalde del municipio Andrés Felipe Ramírez.

La mandataria electa aseguró que el problema de Jamundí radica en la "falta de institucionalidad" y sostuvo que el control territorial lo tienen los delincuentes.

"Claro que Jamundí es prioridad, allá no hay institucionalidad, allá el control territorial lo tienen los delincuentes y nosotros no podemos dejar que la institucionalidad no sea la que tenga y se tome el territorio", dijo Toro.

La respuesta del alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez no se hizo esperar y, a través de su cuenta de X, precisó que el apoyo que ha recibido por parte de la actual gobernación del Valle ha sido "ausente".

"Gobernadora @DilianFrancisca Estamos de acuerdo en la necesidad de control territorial. El 20 de enero del 2020 con la gobernadora @ClaraLuzRoldan lo solicitamos al ministerio de defensa. Desde eso el acompañamiento de la gobernación a Jamundí para fortalecer la institucionalidad ha sido ausente. Estos cuatro años la gobernación, en la zona donde hemos vivido históricamente el conflicto, solo hizo 2 placahuellas que no superan los 250 metros lineales", dijo Ramírez.

El mandatario de Jamundí también habló de la gestión de Dilian Francisca Toro cuando fungió como gobernadora del Valle y aseveró que en su mandato, el municipio sólo vio una vía que duró seis meses

"Y en los últimos ocho años, la inversión del departamento no supera los $3.000 millones. En su gobierno (Dilian) solo vimos una vía hacia San Vicente que duró seis meses buena", agregó Ramírez.

Batallón

En medio de los trinos, el alcalde de Jamundí y la gobernadora electa del Valle coincidieron en la necesidad de un Batallón de Alta Montaña.

"La fuerza pública hace su mejor trabajo en Jamundí y por supuesto que es necesario seguir reforzando. Lograr nuevamente el batallón de Alta Montaña debe ser su propósito", escribió el alcalde.

Frente a este tema, Dilian Francisca Toro aseguró que además del batallón, el municipio necesita el apoyo de los soldados para mejorar vías y atender escuelas y centros de salud.

"También queremos que los militares nos apoyen en poder mejorar la vía hacia Villa Colombia, que nos apoyen en poder mejorar el puesto de salud, la escuela, en poder hacer sustitución de cultivo, es decir, hacer una atención integral a esas comunidades para llevar la institucionalidad y mejorar las condiciones de vida", manifestó Toro.