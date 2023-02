Rinden homenaje a trabajadores del Ingenio Incauca asesinados

Cientos de trabajadores de 12 ingenios azucareros de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, se hicieron presentes en el parque principal del municipio de Padilla al norte del Cauca, en homenaje a sus compañeros, Leonardo Talaga y Rodolfo Dagua, asesinados el pasado lunes en una hacienda.

En medio de globos y camisetas blancas hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional, como también regional, para que se les garanticen la seguridad y el respeto al derecho a la vida de los trabajadores que según ellos están en medio de un conflicto de invasiones de tierras, por parte de grupos que atentan contra la estabilidad laboral y social de los corteros de caña especialmente.

“En parte realizar esta actividad es algo conmemorativo y simbólico en rechazo a esta clase de actos violentos que nos toman por sorpresa, además nos deja mucho más preocupados que antes porque estas situaciones ya las habíamos denunciado y vimos que no se le dio la importancia, el interés que debió dársele, esto se pudo evitar, pero lamentablemente ya sucedió y lo que nos queda ahora es seguir confiando en Dios y seguir exigiendo al gobierno nacional y la institucionalidad que vea que si es en verdad lo que nosotros le estamos diciendo”, expresó Juan Carlos Agudelo, vocero de este evento.

De igual manera, agregó que son más de 42 hectáreas de caña de azúcar en el departamento del Cauca, que permanecen improductivas, por el miedo que tienen los trabajadores de llegar a sus labores.

“Desde el día de los acontecimientos para esa zona no van trabajadores, porque no hay garantías, los habitantes de la vereda El Tetillo están consternados, en toda esa zona de allá no se puede trabajar en este momento, por eso estamos aquí realizando este acto conmemorativo y seguidamente estamos buscando hacer otras actividades hasta que escuchen nuestra voz”, añadió.

Por su parte Aldemar Moreno, uno de los sobrevivientes de este ataque, ya que resultó herido de un disparo en una de sus piernas, asegura que de todo lo prometido por el presidente Petro, para el Cauca, nada se ha cumplido.

“Nos mataron vilmente a dos compañeros que lo único que hacían era madrugar a llevar el sustento a su casa y hoy verlos en una foto es lamentable. Decirle a Gustavo Petro y a Francia Marqués que ellos han puesto como eje fundamental el norte del Cauca para la 'paz total' y este tiene que ser para ellos el eje fundamental del resto del país y vemos que con lo qué pasó el lunes, no han hecho ningún pronunciamiento rotundo rechazando el crimen de nuestros compañeros, ya los trabajadores no quieren volver a los cultivos por falta de garantía, les da miedo y muchas familias dependen de esos trabajos”.

Por la situación del pasado lunes 6 de febrero, son unas 150 personas afectadas, que trabajan en haciendas ubicadas entre las veredas El Tetillo y Llano de Tabla, en límites de los municipios de Padilla y Guachené.

Cabe recordar que hasta el pasado 7 de enero, los trabajadores de este sector de la caña llevaban 90 días sin hostigamientos.