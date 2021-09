Se perdieron más de 900 vacunas anticovid en Jamundí

Andrés Felipe Ramírez, alcalde del municipio de Jamundí, ha denunciado algunas irregularidades en la vacunación en el hospital Piloto, debido a que se evidenció que 969 vacunas anticovid que habían sido entregadas, no aparecen y se desconoce si fueron aplicadas, porque tampoco hay registros.

“El 14 de julio en el cruce de base de datos que realizó la Secretaría de Salud Municipal se encontró que faltaban 969 vacunas sin notificar y se solicitó encontrar a las personas que se les podría haber aplicado y no habían sido registradas. Los biológicos pese a que fueron entregados a las IPS no estaban registrados y no se sabe dónde se encuentran”, aseguró el mandatario.

Se conoce que una comisión especial llegó al hospital Piloto para investigar la situación y analizar toda la documentación. Este proceso también tiene el acompañamiento del Ministerio de Salud.

“Si las vacunas se perdieron por alguna razón, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es un acto inaceptable que no puede ocurrir en Jamundí”, dijo Andrés Felipe Ramírez.

El alcalde también denunció que una contratista de la Secretaría de Salud se vacunó en el mes de abril sin estar priorizada, fecha en la que solo se estaban vacunando personas mayores de 80 años y al personal de la salud. La trabajadora fue apartada de su cargo y luego no se le renovó el contrato.

Por otra parte, el mandatario aseguró que habrá una persecución por los actos de corrupción que ha descubierto durante su mandato, "nos han llenado de noticias falsas, porque estamos trabajando para acabar la corrupción, debido a que por bastante tiempo muchos se aprovecharon de los recursos públicos".