Seis policías heridos y varios civiles lesionados dejan enfrentamientos en el centro de Cali

Los disturbios que se presentaron en el sector de la Loma de la Cruz, centro de Cali, en la tarde de este martes, entre la fuerza pública y manifestantes, dejaron por lo menos 6 agentes del Esmad heridos, uno de ellos en la cara.

Las alteraciones de orden público también provocaron que un gran número de manifestantes resultara afectado por los gases lacrimógenos, y quienes debieron ser atendidos por la Cruz Roja y otros organismos de socorro.

Pese a que en ese lugar estaba programada una actividad cultural autorizada por la Alcaldía de Cali y todo trascurría de manera pacífica con unas 300 personas, un grupo minoritario ajeno a las manifestaciones atacó con armas de fuego, traumáticas y elementos contundentes al Esmad, con el fin de cometer actos vandálicos en el centro de la ciudad.

“Terminado la tarde se observó que un grupo de 50 personas que llegó y no estaba entre los marchantes, empezó a bajar hacia la calle 5 porque tenía intenciones muy claras de vandalizar e incendiar todo el centro. Tenían aprovisionamiento de gasolina, tenían aprovisionamiento de pegante e iban hacia ese sector", explicó el secretario de Seguridad de Cali, Juan Carlos Soler.

El funcionario agregó que "se les bloqueó el paso en la calle 5 y ellos reaccionan de manera violenta atacando a la Policía. Desafortunadamente hieren a un patrullero en la cara, se procede a tratar de ubicar a quienes dispararon. Después de eso disparan a cinco policías más que quedaron heridos, no sabemos si con armas traumáticas o normales. Hay un policía bastante delicado. Se evacúan estos policías y sigue la confrontación en el marco del uso de gases".

Estos enfrentamientos duraron varias horas, hasta que las autoridades lograron retomar el control del sector.

De acuerdo a la Policía Metropolitana, se registraron algunos hechos de alteración del orden público en otros puntos de la ciudad durante esta jornada, como lo sucedido en el sector de Sameco donde personas desde una caravana fúnebre dispararon hacia el punto de concentración que a esa hora se encontraba en la zona.

La reacción de los uniformados evitó que se produjeran hechos de mayor afectación. Por otra parte, en el sector del barrio Metropolitano del Norte y en Meléndez, algunas personas pretendían obstaculizar las vías con escombros, pero fueron retirados los elementos y restablecida la movilidad.

"Existe un decreto y existían algunos acuerdos. Si la protesta era pacífica la acompañábamos, la respetábamos y la rodeábamos; pero también había unas amenazas que no podíamos ser irresponsables y decir 'no existen, no miremos'.

"Se estaba trabajando desde el PMU pero también desde la Policía y la inteligencia sobre unos temas muy puntuales: había unas amenazas de unas personas que estaban moviéndose de algunos lugares periféricos hacia la ciudad de Cali, colocamos bloqueos y evitamos que algunas personas con armas largas llegaran a la ciudad", añadió Soler, quien agregó que más del 90% de las actividades realizadas en Cali este 20 de julio fueron pacíficas.