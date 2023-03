Señalan a hombre de asesinar a puñaladas a su expareja en Cali

Familiares de Valeria Valencia Osorio de 18 años de edad, asesinada al parecer por su expareja sentimental, piden justicia.

Los hechos que están registrados en un vídeo que es viral en redes sociales, sucedieron en inmediaciones al centro comercial Río Cauca en el oriente de Cali, hasta donde llevaron a la joven con mentiras para asesinarla atacándola a puñaladas. Pese a que fue llevada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas.

La joven había salido desde su casa en el barrio Cinta Belisario, hacía la avenida Ciudad de Cali, pero nunca volvió por lo que incluso creyeron que había desaparecido.

“En el asesinato de mi sobrina estaría involucrada su expareja sentimental y otras dos personas, todos de nacionalidad venezolana. La última vez que la vimos fue el pasado jueves 23 de marzo en la noche, cuando un hombre que sería amigo de su expareja la llamó para que le hiciera el favor de recogerle la hija en la avenida Ciudad de Cali donde se la iba a pasar la esposa, a lo que mi sobrina aceptó, le pidió permiso a la mamá y salió, creemos que en el camino la llamó el ex novio y la convenció para ir a ese centro comercial y allá me la mató”, señaló Leidy Osorio, la tía de la víctima.

De acuerdo a sus familiares, sólo hasta 24 horas después, se enteraron de que Valeria estaba muerta y en Medicina Legal.

“Tengo una prima que trabaja en Medicina Legal en Ciencias Forenses y al ver que entró un cuerpo de una joven, me pidió los datos de mi sobrina y al corroborar que era ella, me dio la noticia, porque por parte de la Policía no sabemos nada”, agregó la familiar.

Ante las autoridades se dio a conocer que la joven había sufrido en los últimos días, episodios de acoso e intimidaciones, tras haber terminado la relación con el presunto agresor.

“Ella en varias oportunidades me dijo que él era una persona demasiado celosa, no la dejaba poner cierto tipo de ropa, ni hablar con sus amistades, no le permitía tener celular, que la gritaba y para completar nos dimos cuenta que el en Venezuela había asesinado a la mamá de los hijos, entonces creemos que viajó a Colombia para huir de las autoridades”.

La familia de la joven quien cursaba último año en la Institución Educativa Ernesto Jordán Mazuera, pide a las autoridades que investiguen lo sucedido pues consideran se trató de un feminicidio, por lo que exigen la captura de su expareja quien está prófugo, al igual que las otras dos personas, señaladas de ser cómplices en este crimen.

El próximo lunes amigos y familiares realizarán una marcha por el respeto a la vida.