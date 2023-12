"Sí habrá desfile de autos clásicos y antiguos en la Feria": Corfecali

Ante el comunicado de la asociación Amigos Autos Antiguos- AAA sobre la no participación en el Desfile de Autos Antiguos y Clásicos en la Feria de Cali, el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, precisó que se encuentra hablando con otros operadores para la realización de este evento.

"Evidentemente recibí una comunicación donde me informaron que la organización AAA no está lista para producir y realizar el Desfile de Autos Antiguos. Inmediatamente me comuniqué con diferentes operadores a nivel local y a nivel nacional que me han expresado el interés de participar en la organización de este evento", dijo el directivo de Corfecali.

Además, Cortés envió un parte de tranquilidad a la ciudadanía y dijo que el desfile sí se realizará el tercer día de la Feria de Cali

"Quiero mandarle un mensaje a toda la ciudadanía de que sí va a ver desfile de autos antiguos y ese 27 los estamos esperando porque la feria de Cali ya es una realidad", agregó.

Motivos de la cancelación

Cabe resaltar que la asociación Amigos Autos Antiguos- AAA informó que no participará de la Feria de Cali debido a retrasos administrativos de Corfecali con la entidad.

"La Asociación Amigos Autos Antiguos- AAA (…), lamenta informar que por motivos ajenos a nuestra voluntad hemos tenido que tomar la decisión de no realizar el desfile de autos antiguos y clásicos. La razón es que a la fecha no se recibió el convenio asociativo firmado para la realización del evento (…) hoy, faltando 3 semanas para el cierre de las inscripciones es imposible organizar un evento de ciudad donde hay que escoger cerca de 250 vehículos", reza el comunicado.

Adicionalmente, AAA precisó que realizar el desfile en dichas condiciones "sería un acto de irresponsabilidad de nuestra parte intentarlo y de ninguna manera nos vamos a prestar para desvirtuar un evento que con tanto trabajo y por años hemos logrado consolidar y posicionar entre los desfiles más importantes de país e incluso de Latinoamérica”.

Por otro lado, AAA también resaltó que, a la fecha, Corfecali adeuda el pago de las ferias de los años 2021 y 2022, dinero que debía ser entregado al ancianato Cottolengo.

"Debemos informar a la ciudadanía la molestia al interior de la asociación por los dineros que aún se adeudan, por parte de Corfecali, de los desfiles realizados en los años 2021 y 2022, dineros que están comprometidos en donación al ancianato Cottolengo y que no han sido entregados a la fecha”, concluyó el oficio.