"Si legalizan la droga se desestimula ese mercado ilícito": obispo de Buenaventura

El obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, aseguró que es urgente una intervención social y económica en el puerto, para empezar a acabar con la violencia que azota a esa población y en general al Pacífico colombiano.

En diálogo con RCN Radio, monseñor aseguró que la lucha contra el negocio del narcotráfico debería orientarse a la legalización.



Lea también: "Queremos que lleguen a cero los homicidios de excombatientes": consejero Emilio Archila

"Si legalizan la droga se desestimula todo este mercado ilícito, esto genera millones de pesos con los que contagian a muchas instituciones. Combatiendo nos vamos a quedar toda la vida, porque no se ha dado los resultados, hay que cambiar la manera de mirar la realidad de la droga en esta región".

El obispo de Buenaventura también se refirió a las recientes amenazas de muerte que recibió en las últimas horas. Dijo que se siente tranquilo y que tiene su confianza puesta en Dios. "Ponemos nuestra confianza en Dios y el que pone su confianza en Dios está tranquilo, por eso estoy tranquilo", señaló.



El religioso explicó que fue reforzada su seguridad luego de las intimidaciones, al tiempo que agregó que no es un hombre de 'quedarse encerrado en su despacho', sino que vive en contacto permanente con las comunidades y sus necesidades.

Le puede interesar: "Necesito escuchar a mi hijo, saber que está bien": mamá de uno de los desaparecidos en Antioquia

"Han aumentado mi seguridad, pusieron otro policía para que me acompañe. No somos de escritorio, viajo mucho y estoy constantemente acompañando al pueblo que ve que la situación no va a cambiar, que estos picos de violencia son por momentos y necesitan compañía", destacó.