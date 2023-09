"Si me van a derrotar que sea en las urnas": Tulio Gómez responde a revocatoria del CNE

El empresario Tulio Gómez, dueño del América, se pronunció sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar su candidatura a la gobernación del Valle, por presunto convenio con la Alcaldía de Cali, que lo inhabilitaría para la aspiración del cargo mayor del departamento.

En medio de una rueda de prensa, el candidato precisó que dicha inhabilidad no existe, debido a que, según él, el contrato en mención fue suscrito entre el América de Cali y la Alcaldía pero nunca se ejecutó.

"Yo no soy contratista del Estado y el contrato por el cual me quieren inhabilitar es porque el América de Cali quería ampliar la tienda del estadio 30 metros y cuando nos entregaron el local, no era el que queríamos, sino el de enseguida", explicó Gómez.

Además, agregó que: "ese contrato no lo perfeccionamos, por lo tanto yo no he recibido dineros del Estado. Ese contrato no se efectuó, no se finiquitó, por lo tanto no hay revocatoria en mi candidatura".

De igual manera, el accionista del América de Cali sostuvo que aún no ha recibido la notificación oficial sobre la decisión de los magistrados y anunció que se mantendrá en la contienda electoral.

"Seguiremos en campaña. Somos respetuosos de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pero seguiremos en campaña hasta agotar las últimas instancias", resaltó Tulio Gómez.

Sobre posible participación de sectores políticos en la decisión del CNE, el aspirante aseveró que: "hay quienes se quieren perpetuar en el poder, y Tulio Gómez de los cinco candidatos que hay –respetando a los demás- es el que puede darle la pelea a Dilian Francisca Toro. Hay intereses que quieren que Tulio Gómez no sea candidato, yo invito que me dejen participar y que si me van a vender que sea en las urnas".

Por su parte, el abogado del empresario, Édgar Balaguera, anunció que existe parcialidad de los magistrados y solicitó que se le respeten los derechos políticos a Tulio Gómez.

Además, manifestó que no existe ninguna inhabilidad para que Tulio Gómez continúe con su campaña política a la gobernación del Valle.