Sin protocolos y con aglomeraciones, hinchas del Cali celebraron cumpleaños del equipo

Más de mil de hinchas del deportivo Cali se reunieron en la sede Alex Gorayeb, en el norte de la ciudad, para la celebración de los 108 años de creación del equipo verdiblanco, en la cual se registraron aglomeraciones.

Aunque no hubo intervención policial porque la situación fue controlada y no ocurrieron alteraciones en el orden público, en este caso se denuncia el poco respeto a los protocolos de bioseguridad, por parte de lo seguidores del equipo, debido a que no hubo distanciamiento social y algunas personas no utilizaron el tapabocas, situación que puso en riesgo a los asistentes.

“Vamos a convocar a las personas que estuvieron presentes y también se procederá con la Comisión Local de Fútbol porque hay un compromiso de los hinchas y equipos en mantener un comportamiento alineado con las recomendaciones en el aislamiento selectivo. La norma nos obliga actuar para interponer comparendos en el Código Nacional de la Policía”, manifestó Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad.

Un hincha del Cali manifestó que, en medio de la celebración que incluyó pólvora y canticos, la cual duró aproximadamente una hora, hubo presencia constante de la Policía.

“Es tradicional que los seguidores le celebremos el cumpleaños a nuestro equipo y la pandemia no puede evitar este tipo de cosas, algunos tenían tapabocas y otros elementos de protección. Para las autoridades es complejo controlar las multitudes”, agregó.

La celebración por el aniversario quedó registrada en vídeos compartidos en redes sociales. Cabe mencionar que el Deportivo Cali cumple 108 años de creación, por parte de los hermanos Lalinde Caldas, quienes materializaron el sueño el día sábado 23 de noviembre del año 1912 en la capital del Valle del Cauca.

“Nazario, Fidel y Juan Pablo Lalinde Caldas, dieron vida The Club Football Club, 108 años después, como deportivo Cali, celebramos esta historia llena de amor, pasión, tradición, trabajo y honestidad”, fue la consigna en las redes sociales.

El equipo es uno de los fundadores de la Dimayor y no ha perdido la categoría o ha estado al borde del descenso.