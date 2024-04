"Soy un alcalde que se la pasa en las calles": Alejandro Eder responde a encuesta Invamer

Luego que la encuesta de Ivamer indicara el aumento de la desaprobación del alcalde de Cali Alejandro Eder, pasando de un 21% en el mes de febrero a un 34% en abril, el mandatario aseguró que el verdadero trabajo se hace en las calles.

"Yo soy un alcalde que se la pasa en la calle, así como me vieron en campaña yo me la paso en la calle; la calle me dice que los caleños están contentos y esperanzados de que viene un cambio y para eso estamos trabajando", dijo Eder.

De igual manera, aseguró que entiende el "afán" de la ciudadanía y habló sobre algunos resultados positivos durante sus primeros 100 días de administración.

"Entiendo también que pasan los días, que ya son 110 días y quisiéramos todos ver cambios más rápidos, ha mejorado la seguridad, pero todavía inseguridad; ya empezamos a arreglar las vías, pero todavía tiene huecos las vías; ya empezó la inversión social, pero aún falta inversión por activar. Entiendo que los caleños tengan esa impaciencia, pero tengan la tranquilidad y la certeza que tiene un alcalde entregado", agregó.

Por otro lado, Alejandro Eder, aseveró que en sus primeros cuatro meses ha logrado avances significativos en la reparación de la malla vial y las finanzas de la ciudad.

"Ya logramos estabilizar las finanzas, ya está empezando a entrar plata otra vez a la Alcaldía y próximamente vamos a ver todas esas ejecuciones. Esto no pasaba hace rato, que se arreglaran 26 kilómetros de un solo 'totazo', que se encontraran recursos donde no había para arreglar 70 km de vías en un año no pasaba hace años, hace más de una década", resaltó.

Finalmente, el alcalde le indicó a la ciudadanía "vamos para adelante, aquí estamos trabajando duro, vamos a recuperar el rumbo de Cali y vamos a recuperar la dignidad".

Cabe resaltar que la encuesta de Invamer también indicó que la aprobación del mandatario caleño pasó del 64% en febrero al 49% en el mes de abril.